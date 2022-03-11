ЗСУ вибили загарбників із п’яти населених пунктів Чернігівщини

Сили спротиву, що діють у Чернігівській області, звільнили п’ять населених пунктів від російських загарбників. Про це йдеться на сторінці оперативного командування «Північ» у Facebook.

Зазначається, що підрозділи Російської Федерації не спроможні в повному обсязі вести бойові дії. Адже серед офіцерського складу існують панічні настрої, що їх покинуло вище військово-політичне керівництво. Відтак низький морально-психологічний стан російських солдат не сприяє виконанню завдань.

«Як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України і два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу», – наголосили в ЗСУ.

Напередодні українські військові витіснили російських окупантів із Дергачів на Харківщині та повністю взяли під контроль територію міста.

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