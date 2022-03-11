ОСТАННІ НОВИНИ

Зеленський попередив росіян, що за хіматаку буде жорстка реакція

Андрій Котенський

|

Президент Володимир Зеленський звернувся до російських окупантів із застереженням, що застосування хімічної зброї в Україні буде суворо покаране, пише Українська правда.

“Российские пропагандисты сегодня заметно оживились. И очень старались. Наверное для того, чтобы прикрыть преступления своей армии в Украине. Преступления против Мариуполя. Против Донбасса. Против Харькова. Против десятков других городов. Прикрыть новыми обвинениями. Новыми-старыми фэйками.

Они обвиняют нас… Снова нас! Что мы якобы разрабатываем биологическое оружие. Якобы готовим химическую атаку. Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались: хочешь узнать о планах России – посмотри, в чём Россия обвиняет других.

Что это за обвинения в подготовке химических атак? Вы решили провести “дехимизацию” Украины? Аммиаком? Фосфором? Что ещё вы нам приготовили?

Куда ударите химическим оружием?

По роддому в Мариуполе? По церкви в Харькове? По детской больнице Охматдет?

Я адекватный человек. Президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двух детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали.

Весь мир это знает. Вы это знаете.

И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ», – сказав Зеленський.

Президент сказав, що Росія постійно звинувачує через свою пропаганду жертв свого нападу, згадавши Придністров’я та Грузію.

Зеленський наголосив, що підготовка теми з використанням України забороненої зброї масового ураження в російських пропагандистських медіа свідчить, що Росія готує провокації для виправдання своєї хіматаки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів