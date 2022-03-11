Зеленський попередив росіян, що за хіматаку буде жорстка реакція

Президент Володимир Зеленський звернувся до російських окупантів із застереженням, що застосування хімічної зброї в Україні буде суворо покаране, пише Українська правда.

“Российские пропагандисты сегодня заметно оживились. И очень старались. Наверное для того, чтобы прикрыть преступления своей армии в Украине. Преступления против Мариуполя. Против Донбасса. Против Харькова. Против десятков других городов. Прикрыть новыми обвинениями. Новыми-старыми фэйками.

Они обвиняют нас… Снова нас! Что мы якобы разрабатываем биологическое оружие. Якобы готовим химическую атаку. Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались: хочешь узнать о планах России – посмотри, в чём Россия обвиняет других.

Что это за обвинения в подготовке химических атак? Вы решили провести “дехимизацию” Украины? Аммиаком? Фосфором? Что ещё вы нам приготовили?

Куда ударите химическим оружием?

По роддому в Мариуполе? По церкви в Харькове? По детской больнице Охматдет?

Я адекватный человек. Президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двух детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали.

Весь мир это знает. Вы это знаете.

И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ», – сказав Зеленський.

Президент сказав, що Росія постійно звинувачує через свою пропаганду жертв свого нападу, згадавши Придністров’я та Грузію.

Зеленський наголосив, що підготовка теми з використанням України забороненої зброї масового ураження в російських пропагандистських медіа свідчить, що Росія готує провокації для виправдання своєї хіматаки.

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