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YouTube заблокує державні медіа РФ в усьому світі

Ольга Денисяка

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YouTube починає негайне блокування каналів російських державних медіа по всьому світу. Про це з посиланням на Reuters повідомляє Українська правда.

Крім того, YouTube видаляє контент про війну Росії в Україні, який «порушує його політику». Також YouTube призупиняє усі способи монетизації на своїй платформі у Росії.

Перед цим Google, дочірня компанія Alphabet Inc, заявила, що припинила продаж онлайн-реклами в Росії, заборона поширюється на пошук, YouTube і зовнішніх партнерів.

Користувачам Facebook та Instagram в Україні та деяких інших країнах дозволять закликати до насильства проти російських солдатів у контексті вторгнення в Україну, а також до смерті президента Росії Володимира Путіна або самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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