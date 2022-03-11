Вступ України в ЄС – фінальний іспит для Європи, – Зеленський

Народи Європи підтримують прагнення України вступити в ЄС, а політики мусять «підтянутись» за ними. Це фінальний іспит – для Європи. Про це під час вечірнього відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«В Європі тривають дискусії щодо майбутнього України в ЄС. Я вважаю, що наш народ, наша держава, наша армія зробили все, щоб нас хотіли там бачити. Серед рівних. Щоб нас туди запросили. Це фінальний іспит – для Європи. Серед лідерів держав є ті, хто нас підтримує. А є й ті, хто підтримує тільки себе», – повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, Україна відчуває позитивне ставляться до себе громадян всіх країн Європи.

«І це головне. Бо я точно знаю – якби саме люди вирішували щодо нашого членства в ЄС, вони би точно обрали народ України. Сьогодні, коли я бачу підтримку народів кожної країни на площах столиць Європи, я знаю: український народ вже в Євросоюзі. Ну а політики… Я впевнений, що вони підлаштуються.

Бажано, швидше», – зауважив Президент України.

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