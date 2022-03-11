Війна коханню не завада: у Львові повінчалися лейтенант і курсантка академії сухопутних військ

У храмі Святого Архистратига Михаїла взяли шлюб український офіцер Павло і третьокурсниця Національної академії сухопутних військ Аліна. Молоді люди не стали чекати кращих часів, а поєднали свої долі у розпал війни в Україні. Про це пише Армія. Інфо.

Павло щойно закінчив вищий навчальний заклад і отримав офіцерське звання. Натомість Аліна ще вчиться на третьому курсі Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного.

У такий складний для країни і кожного українця час закохані вирішили створити сім’ю, подружжя військових. Відтак взяли шлюб у храмі Святого Архистратига Михаїла у Львові.

«Незважаючи на обставини і умови, ми вінчаємо людей, які віддані та вірні Богові. Вони довіряють себе Господові і хочуть жити за Божими законами. Також це ознака того, що наше воїнство боголюбиве! А воїнство, яке боголюбиве, добре розуміє, як і чому треба стояти на захисті своєї Батьківщини. Вони усвідомлюють, що є під покровом Божим. І від цієї однієї думки людині легше. Нехай Всемилостивий Господь благословляє, оберігає їх, кріпить та обдаровує всіма своїми ласками, а разом із ними все наше військо та нашу Батьківщину!», – розповів отець, який повінчав молодят, Юрій Балух.

Священик упевнений, що і в дуже важкі часи життя має продовжуватися, діти народжуватися, а любов обов’язкове переможе зло.

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