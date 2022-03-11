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Від атак Росії загинули 78 українських дітей

Наталя Дуляба

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Внаслідок атак, які здійснюють російські військові по мирних жителях України, загинули вже 78 дітей. Про це 11 березня у своєму зверненні до польського парламенту заявив президент Володимир Зеленський.

«Вважається, що цифра сім приносить щастя. Саме стільки сусідів Бог дав Україні. Чи приносить це щастя нам? Відповідь сьогодні знає вже весь світ. А краще за інших її знають 78 українських дітей, які загинули від ракет і обстрілів Російської Федерації. Сусіда, який приніс на нашу землю біду та війну, сусіда, який, вочевидь, діє без Бога», – сказав він.

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