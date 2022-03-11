В Україні запустили новинний телепроєкт з проросійськими журналістами

Українські медіагрупи розширили мовлення російською мовою та запустили спільний телевізійний проект «FREEДОМ». Про це в Telegram повідомив міністр інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Проєкт запустили за підтримки президента України Володимира Зеленського, Мінкульту та Національного телебачення і радіомовлення. Ефір стартував 10 березня. Мовлення відбуватиметься цілодобово на каналі UATV на супутнику, в мережах IPTV та на YouTube.

За словами міністра, мета проєкту – «відкривати очі росіянам», у телепроекті візьмуть участь українські та російські журналісти.

«У проєкті беруть участь група StarLightMedia, 1+1 Media, Inter Media Group, Медіа Група Україна, Мультимедійна платформа іномовлення України. На каналі ви зможете дізнатися правду про те, що відбувається в Україні та навколо неї. У проєкті братимуть участь провідні українські журналісти і ті російські журналісти, яким не знайшлося місця для нормальної чесної роботи у своїй власній країні», – заявив Ткачук.

Водночас українська журналістка Яніна Соколова заявила, що до телепроєкту долучились проросійські журналісти, які багато років працювали на пропагандистських каналах: «Наш», «Ньюзван» та «112».

Зазначимо, що ведучим першого ефіру став ведучий каналу «Україна 24», який до того працював на телеканалі «Наш», Володимир Полуєв.

Гостем ефіру був український проросійський політик, нардеп від партії «Слуга народу» Максим Бужанський. Нардеп відомий своїми антиукраїнськими висловами, поглядами та законопроєктами. Зокрема, він критикує Революцію Гідності і відмовився вшановувати хвилиною мовчання пам’ять героїв Небесної сотні та Революції Гідності у ВР. Окрім того, вніс законопроект про використання російської мови в роботі Верховної Ради.

«Я не можу про це мовчати, бо зараз ці перевертні на фоні української символіки мають право виходити в ефір і говорити про війну. До телепроєкту долучились проросійські журналісти, які багато років працювали на пропагандистських каналах: «Наш», «Ньюзван» та «112». Всі ті, хто працював на Пукіна довгі роки. Були медіа підтримкою окупанта.

Я не знаю як звуть оцього неголеного на скріні мущіну, даруйте не дивилася 112 ніколи. Але якого біса він не в СІЗО СБУ, а у наших телевізорах. Мовчу про другого праворуч, який відмовлялася в стінах ради загадати хвилиною мовчання героїв небесної сотні і сакрушался мовним законопроектам, намагаючись зупинити їх», – наголосила Яніна Соколова.

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Фото: Facebook/Яніна Соколова