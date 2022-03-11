У Садового з’явився радник з кризового менеджменту

Новим радником міського голови Львова Андрія Садового став Максим Бахматов. Головним напрямом його діяльності стане кризовий менеджмент. Про це новопризначений радник написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Максима Бахматова, він буде займатися питаннями залучення міжнародної допомоги та логістики, організацією та систематизацією допомоги тимчасово переселеним (робота з міжнародними донорами), адаптацією перевезеного бізнесу до перезапуску в західному регіоні.

«У Львові зараз вся країна. Транзитний хаб. Домівка та прихисток для сотень тисяч громадян України. Їх треба годувати, шукати та встановлювати намети для проживання, лікування і таке інше», – зазначив кризовий менеджер.

Бахматов додав, що особисто перевіз п’ятеро дітей, п’ятеро собак, двоє бабусь та двоє мам. Їхав за специфічним маршрутом майже 40 годин.

Довідка.

Максим Бахматов – засновник і голова Офісу Трансформації, підприємець та новатор. Впродовж 2019-2020 років був радником київського міського голови. Раніше був керівним партнером інноваційного парку UNIT.City (2016-2019), а також головою правління корпоративного акселератора Radar Tech та гендиректором ВДНГ (2015-2017).

У минулому працював телеведучим та брав участь в КВН (1996-2005). Також був автором, продюсером і резидентом українського Comedy Club (2006-2007). У вересні 2018 року увійшов до складу наглядової ради мережі кінотеатрів Multiplex.

43-річний Бахматов одружений та має трьох дітей. Захоплюється плаванням.

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