У Києві на блокпосту застрелили колишнього посадовця СБУ

На блокпосту в Дарницькому районі Києва було вбито колишнього заступника начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області Дмитра Дем’яненка. Про це повідомив журналіст Володимир Бойко у своєму телеграм-каналі.

За словами джерела, Української правди, Дем’яненко не зупинився на блокпосту і відкрив вогонь по поліцейському, після цього був розстріляний.

Отаке…

В сети сообщают, что бойцы полка полиции особого назначения “Миротворец” остановили автомобиль “Тойота”, из которого начали стрельбу. Правоохранители изрешетили в ответ машину экс-замглавы Главного управления СБУ в Киеве Дмитрия Демьяненко, убив его pic.twitter.com/IV7aVBTUac — свічка (@svecha62) March 10, 2022

Застрелили Дем’яненка бійці полку поліції особливого призначення «Миротворець».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.