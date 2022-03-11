У канадському парламенті зареєстрували чотири петиції з вимогою закрити небо над Україною

У федеральному парламенті Канади зареєстрували чотири петиції із вимогами до уряду забезпечити безполітну зону над Україною та направити миротворців. Кожну з них підтримав депутат від однієї з чотирьох основних парламентських партій. Про це пише Укрінформ.

«Ми, зазначені громадяни Канади, закликаємо уряд Канади негайно закликати союзників по НАТО та дружні до України держави закрити авіапростір над Україною, розгорнути в Україні миротворчі сили, надати Києву військову допомогу та підтримати народ України», – йдеться в петиції, текст якої ідентичний для кожної партії.

У документі також міститься заклик перевести Збройні сили у стан підвищеної бойової готовності, аби підготуватися до можливого термінового застосування.

Якщо до 8 квітня будь-яка з петицій набере 500 голосів, вона буде передана на розгляд уряду.

У Конгресі українців Канади закликали громадян країни поставити свої підписи під кожною із чотирьох петицій, аби таким чином показати всепартійну підтримку України в канадському парламенті.

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