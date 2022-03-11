ОСТАННІ НОВИНИ

США заборонили ввозити до Росії долари

Ольга Денисяка

|

Сполучені  Штати заборонили експорт до Росії доларів США. Також США в рамках нового пакету санкцій хочуть заборонити своїм громадянам здійснювати будь-які інвестиції в Росію. Про це йдеться в указі президента США Джо Байдена передає Українська правда.

Так, забороняється «експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, зі Сполучених Штатів або особою Сполучених Штатів, незалежно від розташування, банкнот у доларах США уряду Російської Федерації або будь-якій особі, яка знаходиться в Російській Федерації».

Раніше до аналогічного рішення вдався Євросоюз та заборонив постачати до Росії банкноти євро. Незабаром РФ ввела валютні обмеження для громадян: заборонила купувати валюту, а з валютних депозитів можна наразі зняти до 10 тисяч доларів в еквіваленті (тобто, навіть якщо депозит – у євро).

Також у США хочуть заборонити своїм громадянам здійснювати будь-які інвестиції в Росію. Там буде створено регулятор, що слідкуватиме за подальшими заборонами нових інвестицій у будь-який сектор економіки Російської Федерації.

Раніше, у вівторок США в рамках «енергетичного» пакету санкцій заборонили своїм громадянам здійснювати нові інвестиції в енергетичний сектор Росії та фінансувати іноземні компанії, які здійснюють такі інвестиції. Безпосередньо перелік секторів, інвестиції в які заборонять, буде розроблено міністром фінансів за погодженням із держсекретарем Сполучених Штатів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів