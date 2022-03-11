США заборонили ввозити до Росії долари

Сполучені Штати заборонили експорт до Росії доларів США. Також США в рамках нового пакету санкцій хочуть заборонити своїм громадянам здійснювати будь-які інвестиції в Росію. Про це йдеться в указі президента США Джо Байдена передає Українська правда.

Так, забороняється «експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, зі Сполучених Штатів або особою Сполучених Штатів, незалежно від розташування, банкнот у доларах США уряду Російської Федерації або будь-якій особі, яка знаходиться в Російській Федерації».

Раніше до аналогічного рішення вдався Євросоюз та заборонив постачати до Росії банкноти євро. Незабаром РФ ввела валютні обмеження для громадян: заборонила купувати валюту, а з валютних депозитів можна наразі зняти до 10 тисяч доларів в еквіваленті (тобто, навіть якщо депозит – у євро).

Також у США хочуть заборонити своїм громадянам здійснювати будь-які інвестиції в Росію. Там буде створено регулятор, що слідкуватиме за подальшими заборонами нових інвестицій у будь-який сектор економіки Російської Федерації.

Раніше, у вівторок США в рамках «енергетичного» пакету санкцій заборонили своїм громадянам здійснювати нові інвестиції в енергетичний сектор Росії та фінансувати іноземні компанії, які здійснюють такі інвестиції. Безпосередньо перелік секторів, інвестиції в які заборонять, буде розроблено міністром фінансів за погодженням із держсекретарем Сполучених Штатів.

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