Президент присвоїв нові звання двом полковникам Львівської академії сухопутних військ

Полковникам Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного присвоєно звання бригадного генерала. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю 11 березня.
Відтак військове звання бригадного генерала присвоїли:
- Полковнику Дем’янчику Григорію Петровичу – начальнику 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
- Полковнику Гуцолу Володимиру Володимировичу – начальнику Військової служби правопорядку у Збройних Силах України – начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.
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Оксана Попович