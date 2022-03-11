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Президент присвоїв нові звання двом полковникам Львівської академії сухопутних військ

Оксана Попович

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Полковникам Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного присвоєно звання бригадного генерала. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю 11 березня.

Відтак військове звання бригадного генерала присвоїли:

  1. Полковнику Дем’янчику Григорію Петровичу – начальнику 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
  2. Полковнику Гуцолу Володимиру Володимировичу – начальнику Військової служби правопорядку у Збройних Силах України – начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

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