Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат на Харківщині: всередині були пацієнти

Російські війська здійснили жорстоку атаку на Оскільський психоневрологічний інтернат, де перебувало 330 людей. Серед них ­– малорухомі та хворі на інвалідних візках. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами очільника Харківщини, станом на 11 березня через міцну оборону ЗСУ ворог не зміг взяти наші позиції.

«Окупант хотів захопити місто за 2 дні, але потужний опір і на передовій, і в тилу не дав цього зробити. Ворогу не залишається нічого іншого, як цинічно атакувати мирне населення. ​​Найкритичнішою точкою залишається Ізюм», – зазначив Синєгубов.

Також голова Харківської повідомив, що окупаційні війська знову здійснили жорстоку атаку на мирних жителів. Після військового злочину в Маріуполі, сьогодні, 11 березня, прямим попаданням ворог влучив в Оскільський психоневрологічний інтернат.

«Встигли евакуювати у сусідній інтернат 73 людини, на момент ураження ворогом в інтернаті перебувало 330 людей! Із них малорухомих – 50, пересуваються на візках – 10 підопічних. Це військовий злочин проти мирного населення, геноцид української нації», – наголосив Синєгубов.

Наразі кількість постраждалих та загиблих невідома.

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