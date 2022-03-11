На війні із Росією загинув 22-річний випускник Академії сухопутних військ

Виконуючи свій обов’язок перед Батьківщиною, загинув військовослужбовець 17 окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка Олег Основа, повідомляє пресслужба НАСВ.

22-річний танкіст закінчив Національну академію Сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного та проходив службу у 17 окремій танковій бригаді. Загинув він під час ведення бойових дій.

Олег Основа нагороджений державною нагородою – орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Вічна слава і пам’ять захисникам нашої Батьківщини.

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