На українсько-польському кордоні відсутні черги

За минулу добу, 10 березня, державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 111 тисяч людей та понад 15 тисяч автомобілів. Потік пасажирів зменшився відносно показників попередньої доби. Про це йдеться на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

Минулої доби Україну покинули майже 94 тисячі осіб. Серед з них – близько 67 тисяч людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі на цьому напрямку накопичення пішоходів, автомобілів і пасажирських автобусів мінімальні.

Водночас до України 10 березня прибули понад 17 тисяч осіб, майже 14 тисяч з яких – українці. Більшість з них – чоловіки, які планують захищати майбутнє своєї країни. Загалом за 15 останні днів додому повернулися близько 205 тисяч українців.

Задля уникнення черг охочим виїхати з України прикордонники радять скористатися пунктами пропуску на кордонах з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, а також з Республікою Молдова. Перевірити завантаженість пунктів пропуску на Західному кордоні можна кожні три години на Facebook-сторінці управління.

Станом на 12:00 11 березня ситуація перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України наступна:

Республіка Польща:

«Ягодин» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Устилуг» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Угринів» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Рава-Руська» – 0 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів;

«Грушів» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Краківець» – 0 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів

«Шегині» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Смільниця» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Ужгород» – 70 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.

«Малі Селменці» – 0 пішоходів.

Угорщина:

«Тиса» – 0 л/а, 14 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години);

«Косино» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Лужанка» – 15 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» – 20 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

«Дякове» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» – 5 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» – 40 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

«Мамалига» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Кельменці» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Росошани» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Сокиряни» – 0 л/а, 0 пішоходів.

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