Харків’янин за 40 тисяч гривень продав РФ координати для авіаудару

Правоохоронці затримали мешканця Харкова, який за 40 тисяч гривень надав військам РФ координати розташування об’єкту критичної інфраструктури міста та військового об’єкту, які зазнали авіаудару. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ірини Венедіктової, навідник здав терористам координати двох місць для авіаудару.

«Тварюка з Харкова отримує 25 лютого дзвінок на мобільний від невідомої їй на той момент особи. Тварюка, що телефонує, представляється громадянином РФ і пропонує винагороду в розмірі 40 тисяч гривень за надання важливої інформації – відзначити в електронному вигляді координати розташування об’єкту критичної інфраструктури міста, а саме хлібзаводу «Салтівський» та ФЕД (військовий об’єкт). Скотина з Харкова охоче приймає пропозицію і отримує на банківську карту обіцяні 40 тисяч грн», – повідомила вона.

1 березня збройні сили РФ нанесли артилерійські удари, відповідно до координат, поряд з одним із об’єктів. Навідника затримали.

«От як вербують: супутникове стеження, шантаж, сім’ю в заручники, ідеологічні міркування, могли б подумати ви… Ага – 40 тисяч гривень … ціна тварюки в базарний день. Ця недолюдина затримана нашими органами. Відповість за все», – запевнила Венедіктова.

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