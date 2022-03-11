Евакуаційні рейси «Укрзалізниці» на 12 березня: графік

У суботу, 12 березня, «Укрзалізниця» здійснить низку евакуаційних рейсів із Києва, Одеси, Полтави, Харкова, Вінниці і Запоріжжя. Про це йдеться на сторінці перевізника у Facebook.

Рейси по ст. Київ:

1:00 – ІС+ Дарниця – Харків

1:36 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.

1:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.

2:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас.

3:42 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець

4:01 – №130/129 Ворохта – Кременчук

4:01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд

5:40 – №114/113 Львів – Лиман

5:40 – №142/141 Львів – Лиман

07:00 – ІС+ Дарниця – Дніпро

07:00 – ІС+ Дарниця – Львів

07:00 – ІС+ Дарниця – Харків

11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорськ

13:09 – №114/113 Лиман – Львів

13:09 – №142/141 Лиман – Львів

14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ

14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський

14:25 – №757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський

15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів

17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино

17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький

17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук

18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород

19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ

19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава

19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів

20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець

20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта

20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп

21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

21:08 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород

21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель

21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний

21:33 – №130/129 Кременчук – Ворохта

21:33 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці

21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

21:50 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород

22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці

22:27 – №45/46 Краматорськ – Ужгород

22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів

22:49 – №138/137 Хмельницький – Лиман

23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький

Рейси по ст. Одеса:

14:15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів

18:13 – №78/77 Одеса-Головна – Ковель

18:22 – №38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль

19:20 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ

20:49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці

21:31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів

22:03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

Рейси по ст. Полтава:

5:53 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна

6:03 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ

6:03 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.

6:03 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.

7:27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

8:33 – №44593 Івано-Франківськ – Краматорськ

15:21 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці

17:20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

17:20 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород

23:20 – №44593 Краматорськ – Івано-Франківськ

23:42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна

23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницький

Рейси по ст. Харків:

3:46 – №114/113 Лиман – Львів

3:46 – №142/141 Лиман – Львів

5:40 – №114/113 Львів – Лиман

12:06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород

14:00 – ІС+ Харків – Львів

15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

15:09 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород

19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро

20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець

20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницький

21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ

21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна

22:11 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна

Рейси по ст. Вінниця:

0:23 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

2:33 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький

3:52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

4:32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас

9:01 – №138/137 Лиман – Хмельницький

17:15 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський

19:38 – №138/137 Хмельницький – Лиман

23:14 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець

4:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

5:37 – №86/85 Львів – Запоріжжя-1

5:37 – №88/87 Ковель – Запоріжжя-1

6:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.

9:12 – № 5/6 Рахів – Запоріжжя-1

14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець

16:34 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів

17:49 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів

17:49 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель

23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Рейси по ст. Запоріжжя:

12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів

14:45 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів

16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів

16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель

21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас.

Зауважимо, що всі евакуаційні рейси зі сходу України на захід є безкоштовними.

Додаткові евакуаційні рейси призначатимуть протягом 12 березня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім в «Укрзалізниці» вже анонсували рейси з Краматорська.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» створила спеціальний сайт, де зібрана вся необхідна інформація про перевезення під час війни, в тому числі й про евакуаційні рейси.

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