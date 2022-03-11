Евакуаційні рейси «Укрзалізниці» на 12 березня: графік

У суботу, 12 березня, «Укрзалізниця» здійснить низку евакуаційних рейсів із Києва, Одеси, Полтави, Харкова, Вінниці і Запоріжжя. Про це йдеться на сторінці перевізника у Facebook.
Рейси по ст. Київ:
1:00 – ІС+ Дарниця – Харків
1:36 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.
1:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.
2:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас.
3:42 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець
4:01 – №130/129 Ворохта – Кременчук
4:01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд
5:40 – №114/113 Львів – Лиман
5:40 – №142/141 Львів – Лиман
07:00 – ІС+ Дарниця – Дніпро
07:00 – ІС+ Дарниця – Львів
07:00 – ІС+ Дарниця – Харків
11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорськ
13:09 – №114/113 Лиман – Львів
13:09 – №142/141 Лиман – Львів
14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ
14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський
14:25 – №757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський
15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів
17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино
17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький
17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук
18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород
19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ
19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава
19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів
20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець
20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта
20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп
21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
21:08 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород
21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель
21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний
21:33 – №130/129 Кременчук – Ворохта
21:33 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці
21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
21:50 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород
22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці
22:27 – №45/46 Краматорськ – Ужгород
22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів
22:49 – №138/137 Хмельницький – Лиман
23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький
Рейси по ст. Одеса:
14:15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів
18:13 – №78/77 Одеса-Головна – Ковель
18:22 – №38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль
19:20 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ
20:49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці
21:31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів
22:03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.
Рейси по ст. Полтава:
5:53 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна
6:03 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ
6:03 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.
6:03 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.
7:27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.
8:33 – №44593 Івано-Франківськ – Краматорськ
15:21 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці
17:20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
17:20 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород
23:20 – №44593 Краматорськ – Івано-Франківськ
23:42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна
23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницький
Рейси по ст. Харків:
3:46 – №114/113 Лиман – Львів
3:46 – №142/141 Лиман – Львів
5:40 – №114/113 Львів – Лиман
12:06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород
14:00 – ІС+ Харків – Львів
15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
15:09 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород
19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро
20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець
20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницький
21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ
21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна
22:11 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна
Рейси по ст. Вінниця:
0:23 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
2:33 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький
3:52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
4:32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас
9:01 – №138/137 Лиман – Хмельницький
17:15 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський
19:38 – №138/137 Хмельницький – Лиман
23:14 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець
4:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
5:37 – №86/85 Львів – Запоріжжя-1
5:37 – №88/87 Ковель – Запоріжжя-1
6:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.
9:12 – № 5/6 Рахів – Запоріжжя-1
14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець
16:34 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів
17:49 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів
17:49 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель
23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас
Рейси по ст. Запоріжжя:
12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів
14:45 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів
16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів
16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель
21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас.
Зауважимо, що всі евакуаційні рейси зі сходу України на захід є безкоштовними.
Додаткові евакуаційні рейси призначатимуть протягом 12 березня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім в «Укрзалізниці» вже анонсували рейси з Краматорська.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» створила спеціальний сайт, де зібрана вся необхідна інформація про перевезення під час війни, в тому числі й про евакуаційні рейси.
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Наталя Дуляба