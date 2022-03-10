ОСТАННІ НОВИНИ

Верещук розповіла про перші результати роботи гуманітарних коридорів

Ольга Денисяка

|

Протягом 9-10 березня в Україні евакуюють мирне населення з міст, де склалася найбільш небезпечна ситуація через вторгнення російських військ. Скільки вдалось вивезти людей за два дні розповіла віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Радіо Свобода.

«Вчора пішли перші гуманітарні коридори, які мають результати. З міст Суми, Тростянець, Краснопілля у напрямку Полтави за два дні вивезли більше 60 тисяч людей», – каже Верещук.

За її словами, з Ізюма в Лозову Харківської області вдалося виїхати близько 3 тисячам людей. Також в місто завезли понад 100 тонн гуманітарної допомоги.

Верещук повідомила, що вчора евакуювали 52 дітей будинку дитини в місті Ворзелі на Київщині та 55 жінок з пологового будинку.

«Із міст Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель і інших міст Київської області за вчорашній день було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Евакуація триває і зараз», – повідомила міністерка.

Вона додала, що у місто Енергодар доставили більше 100 тонн гуманітарної допомоги.

«На жаль, я мушу сказати те, що не вдалося – напрямок Волноваха-Покровськ. З 5 березня включно ми намагаємося відкрити цей гуманітарний коридор, нам не вдається», – сказала Верещук.

Верещук також звернулась до польського, британського, американського народу з проханням: «допоможіть владам зробити так, щоб гуманітарні коридори запрацювали, а небо над Україною закрили».

«Допоможіть Маріуполю, там реальна гуманітарна катастрофа. Ми не змогли сьогодні вкотре відвезти туди навіть гуманітарний вантаж. Ні вода, ні медикаменти, ні продукти не потрапили до людей, які під тотальним обстрілом який день поспіль», – звернулась міністерка.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів