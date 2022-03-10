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У Росії звільнили вісьмох генералів, бо вони не впоралися, – Данілов

Ольга Денисяка

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Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що Росія змінила тактику щодо війни з Україною, також там було звільнено з посад близько 8 генералів, передає УП.

«Ми на сьогоднішній день маємо чітке розуміння, які плани зараз є у ворога. Вони трошки змінилися з початку війни, яку вони мали бажання зробити за 2-3 дні і пройти маршем по Хрещатику. Цього немає і ніколи не буде. Більш того, воно зараз перейшли до іншої тактики. У них змінилося керівництво. У них було знято близько 8 генералів зі своїх посад, бо вони не виконали завдання. Зараз призначені нові. Ми чітко розуміємо, що відбувається в Російській Федерації. Більш того, я можу сказати, що вони в розпачі», – заявив Данілов.

За його словами, зараз навіть російські пропагандисти змінили риторику щодо України.

«Вже навіть такі як Соловйов і багато інших мерзотників дають задню, починають розмірковувати, а що не так, а ми не думали, що це є нація, що вони так згуртувалися, тощо», – сказав секретар РНБО.

Він також зазначив, що у вівторок Конгрес США заслухав розвідувальні підрозділи щодо ситуації в Україні, «і вони всі в прогнозах сказали, що перемога буде за нами».

«Чи буде це складно? Так, це буде складно, не треба недооцінювати ворога. Ми його лупимо по всіх напрямках, але воно, як сарана, повзе й повзе. Я точно знаю, що ми вистоїмо», – запевнив Данілов.

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