СБУ збирає докази про воєнні злочини РФ для Гааги: куди надсилати

Служба безпеки розширила канали отримання інформації від громадян про воєнні злочини російських окупантів. Україна використає зібрані та систематизовані матеріали в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Про це йдеться у Facebook СБУ.

Відтепер до чат-бота у Telegram додалися також «гарячі» телефонні лінії, електронна пошта та інші меседжери.

Таким чином, повідомляти про воєнні злочини РФ проти цивільного населення та військовополонених можна:

на офіційний чат-бот @russian_war_tribunal_bot

на електронну пошту [email protected]

за телефонами цілодобової гарячої лінії:

Київстар: +38 (068) 1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram)

Водафон: +38 (066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram)

Лайфсел: +38 (063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram)

На підтвердження фактів варто додавати фото- та відеоматеріали з першоджерела з зазначенням дати, місця та часу події.

В СБУ наголошують, що матеріали з відкритих і загальнодоступних ресурсів (ЗМІ, соцмереж, месенджерів тощо) надсилати не потрібно.

«Ми зробимо це, щоб притягнути керівництво РФ до відповідальності за розв’язану війну! І воєнні злочини не мають терміну давності», – наголосили в СБУ.

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