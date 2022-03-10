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Під час авіаудару на Київщині загинула 20-річна дівчина

Ольга Денисяка

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8 березня російські окупанти скинули бомби на житлові будинки в селищі Пісківка на Київщині. Внаслідок авіаудару загинула молода дівчина, ще двоє людей поранені. Про це йдеться у Facebook Нацполіції Київщини.

У повідомленні йдеться, що 8 березня о 21:30 год. російська авіація завдала удару по селищу Пісківка в Бучанському районі Київщини. Ворог скинув бомби на житлові будинки мирного населеного пункту.

Внаслідок бомбардування загинула 20-річна дівчина, двох людей поранено, знищено 9 житлових будинків.

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