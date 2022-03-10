На Львівщині попрощалися з поліцейським, який загинув у бою з окупантами

10 березня у селі Сопошин Львівського району в останню путь провели бійця батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Львів» Головного управління Національної поліції у Львівській області. Про це йдеться у Facebook Нацполіції Львівщини.

Старший сержант поліції Роман Рущишин загинув 7 березня у бою з російськими загарбниками на Луганщині. Роман – уродженець Самбірського району, йому було 44 роки. Сиротами залишились троє дітей – двоє синів та донька.

Поховали поліцейського у селі, де він проживав із родиною. Шану Герою віддали рідні та близькі, товариші по службі, а також мешканці громади.

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Фото: поліція Львівщини