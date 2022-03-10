На Київщині окупанти розстріляли авто з пенсіонерами

У Макарові в Київській області російські окупанти розстріляли автомобіль з пенсіонерами. 72-річний чоловік та 68-річна жінка загинули. Про це повідомили у Facebook поліції Київської області.

У повідомленні йдеться, що днями російські військові з БТР розстріляли автомобіль подружжя, який рухався по вулиці Богдана Хмельницького у місті Макарів Бучанського району.

Внаслідок обстрілу 72-річний чоловік та 68-річна жінка загинули. Поліція встановлює усі обставини події.

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