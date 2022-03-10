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15 доба війни в Україні: ранкове зведення Генштабу

Наталя Дуляба

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В Україні триває п’ятнадцята доба героїчного протистояння російському воєнному вторгненню. Українські захисники продовжують боронити землю, а серед росіян побільшало дезертирів. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Станом на 06:00 год. ранку 10 березня сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів. Захищають українські міста Харків та Охтирку. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя.

Разом із тим продовжується прикриття державного кордону з Республікою Білорусь.

На Сіверщині українські захисники утримують оборону Чернігова. Вживаються заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва. Угруповання сил і засобів оборони столиці перебуває в постійній готовності до відбиття наступу противника, наносить вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів та утримує визначені оборонні рубежі.

На південному напрямку українські захисники стримують противника у напрямках на міста Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка (Херсонської області).

На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

«Угруповання Повітряних Сил ЗСУ відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу противника, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітно-ракетних військ знищили чотири штурмовики Су-25 та два вертольоти противника», – йдеться у повідомленні.

Водночас у Генштабі додають, що противник знизив темпи наступу, його особовий склад деморалізований. Значно побільшало випадків дезертирства та мародерства.

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