ЗСУ звільнили Чугуїв і знищили двох російських командирів

У неділю, 6 березня, українські військові звільнили Чугуїв, місто на Харківщині, а також ліквідували двох командирів РФ. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

«В ході ведення бойових дій звільнено м. Чугуїв. Окупантам нанесено великих втрат в особовому складі та техніці. Знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова», – вказано у повідомленні.

У Генштабі додають, що противник продовжує наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Чернігова, Сум та Миколаєва, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з ТОТ АР Крим в напрямку Маріуполь – Новоазовськ. Кінцевої мети протягом 11 діб окупаційних дій загарбники не досягли.

Угруповання ворога перейшло до накопичення ресурсів для штурму Києва. Одночасно російські окупанти не полишають спроб здійснити підготовку до наступу на Поліському, Сіверському, Донецькому, Таврійському напрямках.

На Поліському напрямку противник намагається встановити повний контроль над містами Буча та Ірпінь і наблизитись до столиці України. В районі Ірпеня ворог здійснює висування танкових та мотострілецьких підрозділів.

З території Білорусі через Чорнобильську зону відчуження продовжується постачання палива та інших матеріальних засобів для окупаційних військ.

На Сіверському напрямку окупанти намагаються забезпечити тактичну перевагу для виходу до східних околиць Києва через Броварський і Бориспільський райони, а також встановлення контролю над містами Чернігів та Суми.

Після нанесення підрозділами Збройних Сил України вогневого ураження по місцях скупчення ОВТ противника у районах Нова Басань та Скрипалі російські загарбники понесли значних втрат, здійснюють передислокацію додаткових сил для поповнення живої сили та техніки.

На Таврійському напрямку окупанти силами до трьох БТГр ведуть наступ у напрямку Запоріжжя. Ворогу вдалось відновити рух потягів по Антонівському залізничному мосту через Дніпро. Також триває просування підрозділів противника у північно-східному напрямку вздовж річки Інгул, вони зайняли населений пункт Кашперо-Миколаївку.

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