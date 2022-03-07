Володимир Зеленський: «Кожному, хто скоїв звірства в Україні, не буде жодного тихого місця, крім могили»

Президент Володимир Зеленський про звірства, що чинять російські військові на території України, і про те, що українці ніколи їх не забудуть й не пробачать:

«Сьогодні – Прощена неділя. День, коли ми завжди просили пробачення. Одне в одного. У всіх людей. І в Бога. Але сьогодні, здається, багато хто взагалі не згадав про цей день. Не згадав обов’язкові слова: «Пробач мені». І обов’язкову відповідь: «Бог пробачить, і я пробачаю». Здається, ці слова втратили сьогодні сенс. Принаймні частково. Після всього, що ми пережили.

Ми не пробачимо розстріляних житлових будинків. Не пробачимо ракету, яку наша протиповітряна оборона збила сьогодні над «Охматдитом». І ще понад п’ятсот інших таких ракет, які вдарили по нашій землі, по наших людях, по дітях.

Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей. Руйнацію нашої інфраструктури. Ми. Не. Пробачимо. Сотні й сотні жертв. Тисячі й тисячі страждань. І Бог не пробачить ні сьогодні, ні завтра. Ніколи. І замість Прощеного буде Судний день. Я впевнений у цьому…

Я вдячний кожному українцю, який залишається навіть в оточенні, щоб боронити наші міста, нашу свободу. Але я також знаю, що є люди, яким дійсно потрібно вийти, які не можуть там залишатися. І ми чули обіцянку, що гуманітарні коридори будуть. Їх немає. Замість гуманітарних коридорів вони здатні зробити тільки криваві.

Сьогодні в Ірпені було вбито родину. Чоловіка, жінку й двох дітей. Прямо на дорозі. Як у тирі. Коли вони намагалися просто вийти з міста, щоб урятуватися. Скільки таких родин в Україні загинуло! Ми не пробачимо. Ми не забудемо.

Ми покараємо кожного, хто скоїв звірства на цій війні. На нашій землі. Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по наших містах, по наших людях, яка бомбила нашу землю, яка запускала ракети, яка давала наказ і натискала на «Пуск». Вам не буде жодного тихого місця на цій землі. Окрім могили».

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