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Українців закликають не поширювати відео про роботу ППО

Наталя Дуляба

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Громадян закликають не публікувати у мережі відео того, як працює українська система протиповітряної оборони. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Держслужба спецзв’язку і захисту інформації України.

«Уявіть, красива картинка: летить російський літак, а йому на зустріч – ракети нашого ППО. Феніта ля комедія. І ось така «картинка» рятує наші життя та наші будинки. Ефективна протиповітряна оборона – це коли ворог про неї не знає та немає уявлення звідки «прилетить». Тому не публікуйте відео таких салютів. Усі відео вильотів та попадання ракет демаскують системи ППО. Це також знижує захист наших міст, а отже, веде до смерті близьких та друзів», – йдеться у повідомленні.

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