Розклад евакуаційних поїздів на 7 березня

Укрзалізниця виклала розклад евакуаційних потягів в межах України і за кордон на 7 березня. Про це йдеться на сторінці перевізника у Facebook.

До залізничних запланованих сполучень Укрзалізниця додала такі евакуаційні рейси:

Донецький напрямок:

01:00 – Краматорськ – Ужгород, 18 вагонів

17:00 – Краматорськ – Ужгород, 13 вагонів

Одеський напрямок:

22:30 – №938/937 Одеса – Ужгород, 19 вагонів

Запоріжжя:

2 рейси протягом дня по 20 вагонів кожен

Дніпро:

3 рейси протягом дня на 15 і 16 вагонів відповідно

Кривий Ріг:

2 рейси: 12 та 15 вагонів

Харків:

3 Інтерсіті+ Харків – Львів о 07:00, 08:00 та 14:00

3 евакуаційних поїзда по 18 вагонів кожен

А також електрички:

організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук ;

; з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці ;

з пересадкою по ; з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Також на 7 березня призначені міжнародні евакуаційні рейси:

№ 954 Львів – Хрубешув о 00:01;

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№ 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;

№ 908/907 Дніпро – Хелм о 10:30

№ 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 956 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), з відправленням о 13.20;

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;

№ 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00;

№ 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.

№ 905/906 Харків – Хелм о 17:00;

№ 67/68 Київ – Варшава з групою вагонів Київ – Хелм о 19:13;

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

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