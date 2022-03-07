ОБСЄ йде з України через обстріли

Місія ОБСЄ остаточно залишає Україну. Про це йдеться в офіційній заяві організації.

«Місія отримала повідомлення про пошкодження офісу СММ в Маріуполі внаслідок обстрілу. Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів майже завершено. Остання група, голова Місії та вище керівництво, тепер залишить Україну», – йдеться у повідомленні.

Евакуацію членів ОБСЄ з Маріуполя наразі відклали з міркувань безпеки, натомість переміщення місцевих членів місії, які раніше були розміщені в Краматорську та Сєвєродонецьку, продовжується.

Також із Києва розпочав рух ще один конвой місцевих членів ОБСЄ.

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