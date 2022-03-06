Зеленський заявив, що російські війська готуються бомбити Одесу

Президент України Володимир Зеленський заявив про плани окупантів бомардувати Одесу. Це може стати новим воєнним та історчним злочином РФ. Про це президент повідомив під час відео звернення зранку 6 березня.

Володимир Зеленський заявив, що бомбардування міст та мирних людей було заплановане росіянами заздалегідь. Про це свідчать документи, плани та мапи полонених пілотів.

«Заговорили російські військові, яких взяли в полон наші захисники. Сотні, сотні полонених. Серед них – і пілоти літаків, які бомбили наші міста. Наших мирних людей. Ми почули їхні свідчення. Ми побачили документи. Мапи. Плани. Не вчорашнього дня. Це НЕ імпровізація. Це війна. Вони готували це вторгнення саме так – жорстоко, цинічно. Завідомо з порушенням правил війни. Тому Харків. Тому Чернігів. Тому Суми. Тому Маріуполь. І багато-багато інших українських міст-героїв побачили чисте зло. Звірство», – заявив президент.

Також він повідомив, що Росія готується бомбити Одесу.

«Йдуть колони техніки. Летить авіація. Проти мирних людей. Проти мирних міст. Житомир, Коростень, Овруч, передмістя Києва, міста на півдні…Вони готуються бомбардувати Одесу. Одесу! Росіяни завжди приїжджали в Одесу. Завжди відчували в Одесі тільки тепло. Тільки щирість. А що тепер? Бомби проти Одеси? Артилерія проти Одеси? Ракети проти Одеси? Це буде воєнний злочин. Це буде історичний злочин», – зазначив Володимир Зеленський.

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Президент запевнив, що влада вже знає, як буде відновлювати країну. Наразі вже формують спеціальні фонди для відбудови України. Їх уже є чотири: Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури України, Фонд відновлення та трансформації економіки, Фонд обслуговування та погашення державного боргу та Фонд підтримки малого та середнього бізнесу. Окрім того, буде багато програм для підтримки наших людей. Героїв, які борються за нашу державу.

«І це тільки початок. А зараз – ще потрібні сили. Потрібна мудрість. Потрібна воля. Потрібна перемога. Потрібен мир! Мир, щоб зберегти Україну. Слава Україні!», – додав президент.

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