В Охтирці ворожа авіація зруйнували ТЕЦ та обстріляла житловий сектор

Російська війська зруйнували теплоелектростанцію в Охтирці на Сумщині. Внаслідок авіанападу загинуло п’ятеро співробітників. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

Російська авіація продовжує бомбардування інфраструктурних та критично важливих об’єктів на Сумщині. У суботу, 5 березня, росіяни зруйнували ТЕЦ в Охтирці. Внаслідок авіанальоту загинули 5 мирних працівників.

За словами Живицького, в Охтирці наразі відсутнє опалення. Також частково немає у будинках води і електроенергії.

«Та що там казати, самої Охтирки вже частково немає! Російська авіація сьогодні знищила продуктову базу міста, склад будівельних матеріалів, автостоянку. Обстріляний житловий сектор. Інформація по кількості жертв уточнюється», – зазначив очільник Сумщини.

Також Живицький додав, що увечері 5 березня російські військові, які стояли колоною на дорозі, розстріляли автівку з цивільними. Трапилося це неподалік села Пустовійтівка Роменського райну.

Це був автомобіль таксі, який віз жінку та її 17-ти річного сина. Таксист загинув на місці, жінка із сином перебувають у лікарні.

Ворожа артилерія обстрілювала весь вчрашній день мирне селище Велика Писарівка. Пошкоджені будинки та електромережі, у селищі немає світла.

Крім того, місто Тростянець лишається окупованим ворожими російськими військами.

В одному із сіл Тростянецької громади, яке 5 березня зайняли російські окупанти, по центральній вулиці та на прилеглих, майже біля кожного двору, стоїть російський танк.

Російська армія створила «живий щит» із жителів села, за інформацією ОДА, зроблений для охорони розгорнутої зенітно-ракетної системи С-300.

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