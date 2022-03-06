У ЗСУ розповіли про втрати росіян під час контратаки на Маріупольському напрямку

На Маріупольському напрямку українські військові під час контратаки знищили 30 окупантів, 9 одиниць техніки, а також взяли в полон двох російських солдатів. Про це йдеться на сторінці Генштабу Збройних Сил України у Facebook.

«Підрозділи ЗСУ здійснили контратаку на Маріупольському напрямку і знищили 3 танки, 4 БМП, 2 броньованих машини “Тигр” та близько 30 російських окупантів, 2 загарбників потрапили в полон. Ворог має втрати і на інших напрямках», – йдеться у повідомленні.

Водночас у Генштабі додають, що через значні втрати, які несуть російські окупанти з початку вторгнення в Україну, у Краснодарському краї розпочали приховану мобілізацію, аби залучити добровольців.

При цьому кремлівські пропагандисти збільшили розповсюдження матеріалів щодо «звірств неофашистів та необхідність знищення фашизму».

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