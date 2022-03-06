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Стінг підтримав Україну і оголосив збір допомоги

Наталя Дуляба

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Культовий англійський рок-музикант Стінг підтримав Україну, яка бореться з вторгненням російських військ, та оголосив збір коштів для потреб Збройних Сил України і потребуючих. Про це він написав у своєму Instagram.

Стінг виконав свою відому пісню Russians, написану у 1985 році за часів «холодної війни». При цьому він зауважив, що рідко її виконував, бо «ніколи не думав, що композиція буде актуальною знову».

«Але у світлі кривавого та жахливо хибного рішення однієї людини вторгнутися до мирного, незагрозливого сусіда, пісня знову є закликом до нашого людства», – написав Стінг.

Водночас він додав, що виконує цю композицію для «хоробрих українців, які борються проти цієї жорстокої тиранії», а також для «багатьох росіян, які протестують проти цього обурення, незважаючи на загрозу арешту та ув’язнення».

Музикант також опублікував реквізити для допомоги Збройним Силам України та найбільш потребуючим.

 

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Допис, поширений STING (@theofficialsting)

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