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Стали відомі імена російських танкістів, що воюють в Україні

Наталя Дуляба

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Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список особового складу 6 окремої танкової бригади окупаційних військ Росії (військова частина 54096), що бере участь у вторгненні в Україну. Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

«Танкісти, ви знали, що виконуєте злочинні накази, але ви свідомо зробили цей вибір. Вирок на знищення ви собі підписали», – кажуть в українській розвідці.

У списку вказані імена, посади, табельний номер та звання росіян. Повний перелік імен доступний за цим посиланням.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ оприлюднили імена 120 тисяч російських військових, які воюють в Україні. Детальніше – тут.

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