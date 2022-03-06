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США та країни Європи розглядають можливість відмови від російської нафти, – Блінкен

Наталя Дуляба

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Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що США разом зі союзниками в Європі розглядають можливість відмови від імпорту російської нафти. Про це він 6 березня повідомив у коментарі CNN, пише Радіо Свобода.

«Коли йдеться про нафту, російську нафту, я вчора говорив телефоном із президентом і іншими членами уряду саме на цю тему. І ми зараз говоримо з нашими європейськими партнерами та союзниками, аби скоординовано розглянути перспективу заборони на імпорт російської нафти, водночас забезпечуючи належне постачання нафти на світові ринки», – сказав Ентоні Блінкен.

Він також зазначив, що США мають «дуже надійні» повідомлення того, що російські війська цілеспрямовано обстрілюють цивільне населення в Україні, що є воєнним злочином.

Нагадаємо, МЗС України закликало Євросоюз запровадити нові санкції санкції, зокрема, проти нафтового сектору Росії.

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