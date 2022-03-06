США та Канада закликали своїх громадян виїхати з Росії

Державний департамент США та Міністерство закордонних справ Канади звернулися до своїх громадян, які проживають в Росії або там подорожують, із закликом негайно залишити країну.

Як йдеться у повідомленні Держдепу США, американцям, які хочуть покинути територію Росії, наразі ще доступні обмежені варіанти комерційних рейсів. Також залишаються відкритими наземні маршрути на автомобілях та автобусах.

«Якщо ви бажаєте виїхати з Росії, вам слід якомога швидше підготуватися самостійно», – наголосили у Держдепі.

Натомість американських громадян, які планують залишитися в Росії, попередили, що посольство США має серйозні обмеження щодо здатності допомагати своїм громадянам, і умови, включаючи варіанти транспортування, можуть раптово змінитися.

Також Держдеп закликав всіх американців не їхати зараз до РФ.

«Не їдьте до Росії через неспровокований та невиправданий напад російських військових на Україну, можливість переслідування громадян США з боку представників російських органів безпеки, обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії, COVID-19 та пов’язані з цим обмеження на в’їзд, тероризм, обмежені рейси в Росію та з Росії, а також свавільне виконання місцевого законодавства», – йдеться у повідомленні.

Крім того, американців попередили про ймовірність блокування кредитних карток у РФ через санкції, запроваджені щодо російських банків.

Водночас МЗС Канади також рекомендує своїм громадянам негайно покинути територію Росії та уникати будь-яких подорожей до цієї країни, яка веде війну проти України.

«Уникайте будь-яких подорожей до Росії через вплив збройного конфлікту з Україною, в тому числі у зв’язку з обмеженими варіантами перельотів та обмеженнями на фінансові операції. Якщо ви наразі перебуваєте в Росії, вам слід негайно покинути її, поки ще доступні комерційні способи подорожі», – йдеться у повідомленні.

Канадців попередили, що західні санкції та російські контрсанкції можуть стати на заваді охочим покинути Росію. Адже перелік рейсів стає дуже обмеженим.

Окремо згадується про новий російський закон, який суттєво обмежує свободу слова у країні.

«Радимо у Росії утриматися від обговорення російського вторгнення в Україну, поширення інформації про чинні події в Україні та Росії, участь у демонстраціях та масових зборах», – зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

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