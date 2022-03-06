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США дали «зелене світло» на постачання в Україну винищувачів з країн НАТО, – Блінкен

Ольга Денисяка

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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його країна дає «зелене світло» на постачання винищувачів до України з країн НАТО. Зараз вивчають, як посприяти цьому. Про це повідомляє hromadske з посиланням на CBS News.

Попри те, що США та країни НАТО не хочуть закривати небо над Україною, побоюючись, що це може загострити російську агресію, рішення передати українцям винищувачі підтримують.

Блінкен заявив, що США шукає способи поповнити арсенал Польщі, якщо країна погодиться надати Україні свої бойові літаки.

Він додав, що США працюють з українською владою, щоб отримати поточну оцінку потреб України. Після цього США і партнери оцінять, що можуть надати.

«Я не можу говорити про час, але можу просто сказати, що ми розглядаємо це дуже, дуже активно», – сказав Блінкен.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав країни забезпечити закриття повітряного простору над Україною або передати нашій державі літаки радянського виробництва з країн, які досі їх експлуатують.

За даними польських ЗМІ, з Польщі Україні можуть передати МіГ-29 –  багатоцільові радянські винищувачі четвертого покоління, на яких українські пілоти вже навчені літати. Ці ж літаки є у Болгарії та Словаччини.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол закликав НАТО негайно відправити в Україну всі 70 винищувачів МіГ, які має Альянс у своєму розпорядженні. Та чи справді їх передадуть, поки не ясно.

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