Штрафів та відключень за несплату комуналки під час війни не буде, – Кабмін

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою зобов’язав обслуговуючі компанії не нараховувати пеню та не відключати українців від комунальних послуг під час воєнного стану. Про це 6 березня повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Люди не повинні нести додатковий фінансовий тягар з оплати комунальних послуг. Відтак уряд вирішив заборонити нарахування, стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних при несвоєчасній чи неповній оплаті за житлово-комунальні послуги», – сказав він.

Також Олексій Чернишов додав, що уряд заборонив припиняти надання комунальних послуг українцям, які не оплатили рахунки чи покрили їх неповністю.

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