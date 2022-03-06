Путін прорахувався з Україною, це загрожує йому втратою влади, – Bloomberg

Президент країни-агресора Володимир Путін не врахував обмежені можливості Росії при спробі захопити Україну, такая помилка, скоріш за все, коштуватиме йому влади. Про це Bloomberg заявив головний стратег компанії Clocktower Group Марко Папік, передає УП.

На думку Папіка, російський президент проігнорував матеріальні обмеження його війська і країни загалом, на які треба було зважати при прийнятті рішення про напад. Також на ситуацію впливає те, що Україна чинить значний спротив.

У кінцевому підсумку, прогнозує аналітик, ці фактори можуть призвести до краху Путіна як лідера Росії, і це станеться протягом найближчих 12 місяців.

«По-перше, українці борються дуже, дуже жорстко. По-друге, російські військові не мали досвіду ведення справжніх війн. І по-третє, Україна є дуже складним місцем для вторгнення.

Я насправді вважаю, що те, що відбувається в Україні, надзвичайно жахає, але й обнадіює. Ми спостерігаємо те, чого давно не бачили – ми бачимо народження нової національної ідентичності. Справа в тому, що те, що ми зараз бачимо в Україні, є народженням справді самосвідомої нації.

І я думаю, що це дійсно може бути дуже цікавою можливістю інвестування протягом наступного десятиліття, за умови, що вони (українці – ред.) відіб’ють цю спробу окупації, та матимуть незалежність у майбутньому. Це велика країна, вона знаходиться в Європі, і у цієї країни є великий потенціал», – йдеться в повідомленні.

Папік додав, що «дає Путіну 12 місяців», оскільки коли політики приймають надзвичайно погані рішення й ігнорують обмеження в своїх спроможностях, на них чекає кара.

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