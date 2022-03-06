Повітряні сили розповіли про втрати окупантів за 5 березня

У суботу, 5 березня, протиповітряна оборона Сил оборони України збила 9 літаків та гвинтокрилів і ще кілька крилатих ракет окупантів. Про це йдеться у Facebook Командування Повітрних сил ЗСУ.

За минулу добу окупанти зазнали таких втрат:

три вертольоти самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ

один штурмовик Су-25 та один вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ

два винищувача-бомбардувальника Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ

два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗСУ.

Також протиповітряна оборона збила БпЛА «Орлан-10» та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.

Загалом станом на 23.00 5 березня втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 44 літаки та 44 вертольоти.

Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю!

Варто відзначити й роботу ударної авіації Повітряних Сил – бомбардувальників Су-24м та штурмовиків Су-25, які здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів.

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