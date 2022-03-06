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Під обстрілами окупантів в Ірпені загинув український актор

Наталя Дуляба

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Відомий український актор Паша Лі трагічно загинув від обстрілів російських окупантів в Ірпені. Про це пише ТСН.

Про загибель Паші Лі сповістив адвокат та журналіст Ярослав Куц: «Навіть фото не встигли зробити… Покойся з миром».

На момент смерті Паші було лише 33 роки. Актор напередодні вступив до лав територіальної оборони Збройних сил України, аби захищати рідну країну від російських окупантів.

«За останні 48 годин є можливість сісти та світлину кинути про те, як нас бомблять, а ми посміхаємось, тому що впораємось, і все буде Україна. Ми працюємо!», – останнє, що написав актор у своєму Instagram.

Зазначимо, Паша Лі – відомий український актор. Він знімався у таких стрічках як «Штольня», «Тіні незабутих предків», «Зустріч однокласників» та інших. Також Паша був актором дубляжу, співаком і композитором.

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Фото: Instagram Паша Лі

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