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Під Миколаєвом розбили окупантів. Це виявились військові, які в 2014 зрадили Україну

Ольга Денисяка

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Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу і перейшли на бік РФ у Криму. Про це йдеться у Facebook Служби Безпеки України.

«Відтоді СБУ поіменно визначила кожного зрадника і чекала нагоди, щоб покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території. Тепер путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності – сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну», – йдеться в повідомленні.

Крім того, СБУ захопила документи військових РФ. У відомства тепер є таблиця позивних, номери мобільних телефонів, флеш носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників.

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