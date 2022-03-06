Окупанти обстріляли Краматорськ: є загиблі і поранені

Росіяни обстріляли житлові будинки та багатоповерхівки у Краматорську. Внаслідок обстрілів є щойнаменше двоє загиблих та велика кількість поранених. Про це повідомив пресцентр штабу ООС у Facebook.

Під вогонь окупантів потрапила низка будинків на бульварі Краматорський. Зараз на місці працюють правоохоронці та експерти. Вони встановлюють точну кількість загиблих та поранених. Постраждалим людям надають допомогу медики. За потреби – госпіталізують.

Фахівці не дали ще остаточного висновку, яка саме зброя була застосована. Орієнтовно, йдеться про крилату ракету – на кшталт такої, яку збили вчора поблизу Краматорська наші сили ППО.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.