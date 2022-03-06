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Окупанти обстріляли Краматорськ: є загиблі і поранені

Ольга Денисяка

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Росіяни обстріляли житлові будинки та багатоповерхівки у Краматорську. Внаслідок обстрілів є щойнаменше двоє загиблих та велика кількість поранених. Про це повідомив пресцентр штабу ООС у Facebook.

Під вогонь окупантів потрапила низка будинків на бульварі Краматорський. Зараз на місці працюють правоохоронці та експерти. Вони встановлюють точну кількість загиблих та поранених. Постраждалим людям надають допомогу медики. За потреби госпіталізують.

Фахівці не дали ще остаточного висновку, яка саме зброя була застосована. Орієнтовно, йдеться про крилату ракету на кшталт такої, яку збили вчора поблизу Краматорська наші сили ППО.

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