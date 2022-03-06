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Над дитячою лікарнею в Києві збили крилату ракету

Ольга Денисяка

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Над дитячою лікарнею «Охматдит» в Києві збили крилату ракету. Ніхто з дітей не постраждав. Про це йдеться у Facebook лікарні.

У повідомленні йдеться, що лікарі «Охматдиту» продовжують оперувати діток. Також до лікарні намагаються доправити дітей, які отримали поранення внаслідок бойових дій, але наразі це не вдється.

«Над дитячою лікарнею «Охматдит» збили крилату ракету – в результаті пошкодило вікно і трохи не виламало двері. Важкопоранених дітей намагаються довести до медзакладу – напередодні таких поранених малюків було троє, але жоден не зміг дістатися. Лікарі продовжують оперувати, робити діалізи і тримати патріотичний настрій», – йдеться в повідомленні.

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