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На Житомирщині ворог зрівняв з землею приватний сектор: одна людина загинула

Оксана Попович

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Уночі 6 березня ворог здійснив кілька авіаударів ракетами по житлових забудовах у містах Коростені та Овручі. Внаслідок обстрілів зруйновано кілька десятків приватних будинків, є потерпілі серед цивільного населення. Про це йдеться на сторінці Нацполіції України у Facebook.

Впродовж ночі з 5 на 6 березня ворог здійснив кілька авіаударів по житлових забудовах у містах Коростені та Овручі.

«Ворожі обстріли прийшлися на будинки мирних жителів у м. Коростені. Декілька з осель зруйновані вщент, ще низка мають пошкодження стін, дахів, вікон тощо. Серед цивільного населення є потерпілі», – розповіли у поліції.

Пізніше в ДСНС України додали, що внаслідок ракетного удару російських збройних сил по приватному сектору у Коростені загинула одна людина, ще двоє постраждали.

«Зруйновано 10 приватних житлових будинків з послідуючим горінням однієї будівлі. Врятовано п’ять дітей з підвального приміщення», – зазначили «надзвичайники».

Також уночі через обстріли стався вибух в житловому масиві приватного сектору в Овручі. За попередніми даними, обійшлося без потерпілих.

У ДСНС повідомили, що внаслідок ракетного удару російських військ в Овручі зруйновано 30 приватних житлових будинків, з них п’ять – вщент.

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Фото: ДСНС України

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