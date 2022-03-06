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На війні загинув 44-річний військовий з Соснівки

Ольга Денисяка

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Біля Попасної загинув 44-річний військовий з Соснівки на Львівщині Ярослав Малімон. Про це повідомили у Червоноградській міській раді.

У військового залишились дружина та двоє дітей.

«Трагічна звістка…В районі Попасної загинув мешканець Соснівки 1978 р.н., старший солдат Малімон Ярослав Григорович. У військового залишились дружина та двоє дітей. Вічна пам‘ять Герою», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в ДП «Львіввугілля», Ярослав Малімон більше десяти років працював на шахті «Великомостівська». До лав ЗСУ його призвали з першого дня війни, 24 лютого.

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