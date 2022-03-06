На Львівщину евакуювали ведмедів з-під Києва

У ведмежий притулок «Домажир» на Львівщині евакуювали п’ять ведмедів з притулку «Біла скеля» під Києвом. Про це йдеться на сторінці львівського притулку у Facebook.

Центр реабілітації бурих ведмедів прийняв п’ять клишоногих братів з Київщини.

«У надзвичайних ситуаціях ми повинні бути готові діяти швидко та підтримувати один одного. З притулку для ведмедів «Біла скеля» під Києвом до нашого ведмежого притулку «Домажир» було перевезено п’ять ведмедів, оскільки притулок біля Києва наразі є небезпечним місцем», – йдеться у повідомленні.

Ведмежий притулок «Домажир» – це унікальний рекреаційний центр для порятунку бурих ведмедів, що розташований за 15 км від Львова поблизу села Домажир. Загалом у притулку проживають майже три десятки вихованців.

Раніше повідомлялося, що мешканців Львівщини та всіх небайдужих закликали допомогти прилаштувати тварин, яких люди покинули під час переселення.

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Фото: Ведмежий притулок «Домажир»