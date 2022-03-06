На Харківщині від артобстрілів та бойових дій загинули 194 особи, – поліція

Станом на вечір 5 березня під час артобстрілів та бойових дій на Харківщині загинули 194 особи. З них 126 – мирні жителі, серед яких є п’ятеро дітей. Про це повідомили у поліції Харківської області.

З 24 лютого, захищаючи Харківщину від нападу ворожих військ, загинули 35 військових Збройних сил України, 4 поліцейських, 6 нацгвардійців, 4 співробітники Державної прикордонної служби, 4 – Харківського національного університету повітряних сил, 1 – Служби безпеки України, а також 14 бійців територіальної оборони.

Поранено під час артобстрілів було 433 особи, з яких 312 – цивільні громадяни. Загинули 194 особи. З них 126 – мирні жителі, серед яких – п’ятеро дітей. Про

З початку повномасштабної війни поліція області затримала 21 зловмисника: 12 російських військовослужбовців, 2 посібники і один учасник ДРГ, 2 підозрюваних в умисному вбивстві, а також 4 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю.

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