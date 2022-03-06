На антивоєнних мітингах у Росії поліція била людей: затримали понад чотири тисячі

У містах Росії відбулися акції, на яких люди вимагали припинити війну в Україні. Мітингувальників била й затримувала поліція. Про це пише Суспільне з посиланням на незалежний російський правозахисний медіа-проєкт ОВД-Інфо.

Загалом відомо про понад 4 300 затриманих у 56 містах. З них понад 1600 затримали у Москві та майже 1200 – у Санкт-Петербурзі.

У Єкатеринбурзі поліцейський в шоломі почав бити затриманого палицею. Коли чоловік упав, його ще раз вдарили по ногах. «ОВД-Інфо» повідомляє, що це трапилось після того, як чоловік хотів зняти протестувальників у оточенні ОМОНу на телефон.

Комунальники зафарбували зеленою фарбою напис «Ні війні» на льоду в Санкт-Петербурзі.

Влада Алмати дозволила провести мітинг на підтримку України. До нього долучились сотні людей, пише російська служба BBC.

Тим часом Профсоюз журналістів повідомляє про щонайменше 10 затриманих журналістів в Уфі, Москві, Петербурзі та Новосибірську.

Поки людей ведуть в автозаки, вони співають гімн України, пише опозиційний російський політик Михайло Ходоровський.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Михаил Ходорковский (@m_khodorkovsky)

Проєкт «Осторожно, новости» оприлюднив відео із вестибюля метро, на якому правоохоронці повалили чоловіка на землю та кілька разів вдарили. Потім повели з собою.

У Москві затримали члена правозахисного центру «Меморіал» Олега Орлова. Він стояв з плакатом «Україні – мир, Росії – свободу». Затримання відбуваються на Манежній площі, там працює ОМОН.

У Петербурзі, де щодня проводили антивоєнні акції, виступає оркестр МВД.

У Новосибірську на площі Леніна на мітинг зібралось приблизно 100 людей, повідомляє «Медиазона» з посиланням на «Тайгу.інфо». Поліцейські оточили людей. Видання повідомляє про 55 затриманих.

Серед затриманих – журналісти, пенсіонери та навіть собака.

У Єкатеринбурзі протестувальника побили палицями.

У Новосибірську медики швидкої несли дівчину з пошкодженою ногою. Вона розповіла, що її побили правоохоронці.

Біля мітингувальників чергують автозаки та автобуси правоохоронців.

На антивоенную акцию вышли и жители Омска. Нацгвардия толпой бегает за протестующими pic.twitter.com/dYB7lObZj8 — The Insider (@the_ins_ru) March 6, 2022

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