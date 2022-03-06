Дія почала транслювати українські телеканали

У застосунку Дія додали можливість онлайн-трансляції українських телеканалів. Тепер українці матимуть безоплатний доступ до новин у будь-який час. Про це йдеться на Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

Щоб не дозволити окупантам блокувати українське телебачення та сіяти брехню, Мінйифри разом із стримінговим сервісом Megogo Дія TV. Завдяки додатковій функції українці зможуть бути в курсі новин будь-де та будь-коли.

Як скористатися послугою?

Оновіть застосунок Дія

Зайдіть у розділ Послуги

Оберіть Дія TV і трансляція почнеться автоматично.

Нова послуга вже доступна для користувачів IOS та Android.

Зараз Дія TV транслює марафон єдності «Ми сильні разом», до якого долучилися провідні українські телеканали. Згодом з’явиться дитячий контент, розважальні та інформаційні програми.

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